Евгений Кафельников: "С таким составом Кононов ничего не добьется"

Бывший теннисист Евгений Кафельников - о перспективах главного тренера "Спартака" Олега Кононова.
– Что должен сделать Кононов, чтобы его полюбили болельщики? Только чемпионство?
– С таким материалом, что у него есть сегодня, ничего не добьется. Безусловно, нужно усиление. Ушел Промес, а он – больше, чем полкоманды. Кто может сейчас взять на себя все функции Промеса? Правильно – никто.
– Может быть, Ханни?
– Он не может столько бегать и отрабатывать не только в атаке, но и в обороне, как это делал Промес. (Андрей Сизякин)
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/spartak-naznachenie-kononova-glushakov-i-kombarov-mnenie-kafelnikova-1479123/
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