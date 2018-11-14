Евгений Кафельников: "С таким составом Кононов ничего не добьется"

Бывший теннисист Евгений Кафельников - о перспективах главного тренера "Спартака" Олега Кононова.

– Что должен сделать Кононов, чтобы его полюбили болельщики? Только чемпионство?

– С таким материалом, что у него есть сегодня, ничего не добьется. Безусловно, нужно усиление. Ушел Промес, а он – больше, чем полкоманды. Кто может сейчас взять на себя все функции Промеса? Правильно – никто.

– Может быть, Ханни?

– Он не может столько бегать и отрабатывать не только в атаке, но и в обороне, как это делал Промес. (Андрей Сизякин)

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