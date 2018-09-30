Евгений Кафельников: "После сегодняшнего матча хочется раскодироваться в Твиттере"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников сказал, что хочет вернуться в Твиттер после сегодняшнего поражения от "Ростова" в 9-м туре РПЛ (0:1). 20 сентября Кафельников заявил, что уйдет из Твиттера на 9 месяцев после поражения от "Рапида" (0:2).

Честно хочу раскодироваться в Твиттере после сегодняшнего матча... Еле держусь. Еле держусь", - сказал Кафельников в видео, опубликованном в его "сториз" в Инстаграме.

Кафельников ранее в Твиттере неоднократно критиковал ряд футболистов красно-белых и активно поддерживал главного тренера Массимо Карреру.