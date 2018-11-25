16:55 | Футбол — РПЛ

Евгений Кафельников: "Почему Луиз Адриану не подбегал к Каррере? Противно смотреть!"

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Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников раскритиковал поступок нападающего Луиза Адриану после третьего гола в ворота "Крыльев Советов" (3:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

 
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Глушаков с Комбаровым не убедили?

– Я не хочу их видеть в составе. Это мое мнение, пожелание как болельщика красно-белых.

– В то же время Луиз Адриану – монстр?

– Почему?

– Бразилец принял участие в трех голах.

– Он-то меня вообще разочаровал своим последним жестом, когда после гола побежал демонстративно обниматься к Кононову!

– А что вас смущает?

– Да ничего… Почему он так не делал при Каррере в начале сезона, когда выигрывались матчи? Конечно, можно сослаться на то, что он не забивал. Но все равно. Сразу бежать к новому тренеру… Противно за всем этим наблюдать! (Виталий Айрапетов)

 

Спартак – Крылья Советов

 

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