Евгений Кафельников - о решении Терри: "С еще большим желанием куплю футболку с фамилией Жиго"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с большим удовольствием купит футболку защитника красно-белых Самюэля Жиго, получившего тяжелую травму. Это случилось после того, как экс-защитник "Челси" Джон Терри принял решение не переходить в "Спартак".

- Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго, - написал Кафельников в Твиттере.