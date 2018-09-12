20:07 | Футбол — РПЛ

Евгений Кафельников - о решении Терри: "С еще большим желанием куплю футболку с фамилией Жиго"

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Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что с большим удовольствием купит футболку защитника красно-белых Самюэля Жиго, получившего тяжелую травму. Это случилось после того, как экс-защитник "Челси"  Джон Терри принял решение не переходить в "Спартак".

- Я теперь ещё с большим желанием зайду в магазин перед воскресным матчем и куплю футболку с фамилией Самюэля Жиго, - написал Кафельников в Твиттере.

Терри отказался переходить в "Спартак" по семейным обстоятельствам.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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