Евгений Кафельников: "Неужели 21 миллион евро за Промеса стоило разменивать на полную "Открытие Арену"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказал мнение, что красно-белым не следовало продавать Квинси Промеса в "Севилью".

- Неужели этот 21 миллион евро стоило разменивать на полный стадион нашей арены (благодаря Квинси и в том же числе). Думаю что нет, не стоило, - написал Кафельников в Твиттере.

Неужели эти 21🍋€ стоило разменивать на полный стадион нашей арены(благодаря Квинси и в том же числе). Думаю что нет,не стоило. – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 31 августа 2018 г.

По информации "СЭ", андалусийцы заплатили за трансфер игрока 21 миллион евро. В новом клубе голландец будет зарабатывать свыше 3 миллионов евро в год.

В составе красно-белых Промес провел 135 матчей во всех турнирах, забил 66 голов и сделал 34 результативные передачи. Голландец- лучший бомбардир-легионер в истории красно-белых. По этому показателю он опережает бывшего форварда красно-белых Веллитона, у которого 61 забитый мяч.

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