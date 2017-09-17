Евгений Кафельников: "Надо ли увольнять Карреру? От перемены мест слагаемых сумма не поменяется"

Легендарный теннисист и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что Марко Петкович не заслуживает критики в свой адрес. По его мнению, серб сыграл лучше Александра Самедова.

– Надо ли руководству увольнять Карреру?

– От перемены мест слагаемых сумма не поменяется. Ну, пойдет руководство на радикальный шаг и уволит тренера, а что дальше? Футболисты также с пятнадцати метров не смогут попасть в створ ворот. Опять тренер будет виноват? Эта чехарда никогда не закончится. Может, просто нужно глубже капнуть и задуматься над чем-то другим?

– Много критики в адрес Петковича. Серб соответствует уровню РФПЛ?

– Петкович сыграл в пять раз лучше, чем Самедов. Самоотдача у него была выше, чем у всей команды вместе взятой. Я не беру Джикию, который тоже боец. А остальные…. Как можно пятьдесят пять минут играть в большинстве и не победить соперника, который не относится к числу ведущих клубов в нашем чемпионате? Просто бред сейчас из-за одной нелепой ошибки защитника сваливать всю вину на него!

Счет должен был быть не 2:0, а 85:0. Футболисты такого уровня, у которых зарплата не один миллион долларов в год, должны эти деньги отрабатывать на сто процентов, а не доводить счет до 2:2, играя вдесятером и имея на игрока больше. У "Спартака", наверное, один Луиз Адриану стоит больше, чем все футболисты "Тосно" вместе взятые. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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