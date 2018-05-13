Евгений Кафельников: "Мне стыдно,что не удалили Реброва за это нарушение"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников возмутился решением арбитра Сергея Карасева в матче 30-го тура чемпионата России против "Динамо".
В концовке первого тайма вратарь красно-белых Артем Ребров после неудачного паса от своего защитника сбил нападающего соперника Александра Ташаева, подобравшего мяч. Карасев, несмотря на фол последней надежды в своей штрафной площади, не дал пенальти и не показал красную карточку Реброву.
- Как можно было пеналь не дать сейчас? А Ребров все штанги целует. Мне стыдно,что не удалили Реброва за это нарушение, - написал Кафельников в Твиттере.
Мне стыдно,что не удалили Реброва за это нарушение👎🏿– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 13 мая 2018 г.
А Ребров все штанги целует😂🙈😂🙈😂– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 13 мая 2018 г.
Как можно было пеналь не дать сейчас???????????– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 13 мая 2018 г.
- Сергей Карасев (судья)
- Артем Ребров
- Евгений Кафельников
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Александр Ташаев
bvb1987
иди клали кафель,там пенка была,а не удаление ребрышкина
15:35
shpasic
зато Назарову не стыдно! ни за Реброва, ни за Самедова, ни за Кутепова.
15:34