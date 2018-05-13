14:55 | Футбол — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Мне стыдно,что не удалили Реброва за это нарушение"

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Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников возмутился решением арбитра Сергея Карасева в матче 30-го тура чемпионата России против "Динамо".

В концовке первого тайма вратарь красно-белых Артем Ребров после неудачного паса от своего защитника сбил нападающего соперника Александра Ташаева, подобравшего мяч. Карасев, несмотря на фол последней надежды в своей штрафной площади, не дал пенальти и не показал красную карточку Реброву. 

- Как можно было пеналь не дать сейчас? А Ребров все штанги целует. Мне стыдно,что не удалили Реброва за это нарушение, - написал Кафельников в Твиттере.

Спартак М - Динамо М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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bvb1987

иди клали кафель,там пенка была,а не удаление ребрышкина

15:35

shpasic

зато Назарову не стыдно! ни за Реброва, ни за Самедова, ни за Кутепова.

15:34

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