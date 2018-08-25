Евгений Кафельников: "Лучше бы победили "Динамо" в последнем туре прошлого чемпионата, чем сейчас"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира и известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился впечатлениями от победы красно-белых над "Динамо" (2:1) в матче 5-го тура премьер-лиги. В частности Кафельников отметил игру спартаковца Лоренсо Мельгарехо на позиции левого защитника и посетовал на пропущенный красно-белыми гол с центра поля в концовке встречи.

– Смотрел матч на стадионе, на "Открытии" шикарная атмосфера, 43 тысячи зрителей пришли на игру, ради такой посещаемости красно-белые и должны побеждать, на трибунах реальный праздник. Я доволен результатом, но игрой – не совсем, во втором тайме "Спартак" заметно просел физически. Посмотрим, как команда проведет следующий матч против "Зенита", – сказал Кафельников.

– Гол Рыкова с центра поля немного испортил впечатления от победы?

– Бывает, этот гол – несчастный случай. Конечно, обидно, что Максименко пропустил, еще немного – и сыграли бы 5 матчей на "ноль", но уже ничего не поделаешь.

– В Твиттере по ходу матча вы возмущались Глушаковым и Комбаровым.

– Стоило тренеру выставить на левый фланг защиты Мельгарехо вместо Комбарова, сразу закончились проблемы в этой зоне. Динамовцы не смогли создать практически ни одной голевой ситуации через правый фланг атаки. Что касается Глушакова, он, безусловно, сейчас физически не в том состоянии, чтобы выдерживать весь матч, поэтому и его и заменили в начале второй половины матча.

– Красно-белые вернули "Динамо" должок за последний тур предыдущего чемпионата?

– Честно сказать, лучше бы мы победили в той встрече. Лига чемпионов – турнир, в котором хотела бы участвовать любая команда, но "Спартаку", к сожалению, не удалось в нее попасть в этом сезоне. Надеюсь, что в следующем все сложится в пользу красно-белых.

Благодаря победе над "Динамо" "Спартак" вышел на первое место в чемпионате России, имея в активе 13 очков. "Спартак" не пропускал дольше всех в этом сезоне РПЛ, прервав сухую серию в матче с бело-голубыми. (Иван ТОРОПЦЕВ)