Евгений Кафельников: "Комбарова нет - 1:0, не было бы Глушакова, закончили бы 2:0"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, знаменитый болельщик "Спартака"Евгений Кафельников снова в жесткой форме раскритиковал игроков клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. По мнению теннисиста, отсутствие последнего принесло красно-белым победу в матче 4-го тура против "Краснодара" (1:0).

"Комбара нет, 1:0 победили. Не было бы еще Глушакова, 2:0 гарантированно закончили", - написал Кафельников в Твиттере.

Комбара нет,1-0 победили. Не было бы ещё Глушакова,2-0 гарантировано закончили. – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 18 августа 2018 г.

Ранее Кафельников уже писал, что с кубанцами "Спартак" должен играть без Комбарова и Глушакова.