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Евгений Кафельников: "Комбарова нет - 1:0, не было бы Глушакова, закончили бы 2:0"


Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, знаменитый болельщик "Спартака"Евгений Кафельников снова в жесткой форме раскритиковал игроков клуба Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. По мнению теннисиста, отсутствие последнего принесло красно-белым победу в матче 4-го тура против "Краснодара" (1:0). 

"Комбара нет, 1:0 победили. Не было бы еще Глушакова, 2:0 гарантированно закончили", - написал Кафельников в Твиттере. 

Ранее Кафельников уже писал, что с кубанцами "Спартак" должен играть без Комбарова и Глушакова.

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