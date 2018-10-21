Евгений Кафельников: "Комбаров, Кутепов и Петкович – третья лига!"

Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с "Арсеналом" (2:3).

- Честно говоря, не увидел первый гол "Арсенала", и почему назначили пенальти, - заявил Кафельников. - По игре трудно сказать, что произошло. Комбаров и Кутепов ... Ну я не знаю...

- Плохи?

- Да. Вообще подбор игроков сейчас очень слабый. Нужно благодарить тренера за то, что с таким составом команда на таком месте.

- Претензий к Каррере у вас нет?

- И никогда не будет. Вы сами понимаете, с такой обороной не приходится ожидать чего-то сверхъестественного. Надеюсь, Массимо проявит все свои чудеса и выведет команду из группы в Лиге Европы. В чемпионате уже трудно сказать, какое место мы займем.

- Значит, РПЛ пожертвовали ради еврокубка?

- Как еще объяснить, что не играли Джикия и Мельгарехо? Комбаров, Кутепов и Петкович даже на дубль "Спартака" не тянут – третья лига. Второй гол "Арсенал" точно забил из-за Комбарова.

- "Спартак" испортил настроение после двух российских титулов на Кубке Кремля?

- Я смотрю вперед - жду матча с "Рейнджерс". Надеюсь, результат будет лучше сегодняшнего.

После 11 туров красно-белые занимают 7-е место с 18 очками. (Евгений Белоусов)