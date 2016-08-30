Евгений Кафельников: "Игра "Спартака" все равно оставляет желать лучшего"

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказал мнение, что игра москвичей при Массимо Каррере по-прежнему оставляет желать лучшего, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Кафельников выразил надежду на то, что за взлетом команды не последует падение.
– Игра все равно оставляет желать лучшего, – сказал Кафельников. – Хотя видно, что ребята стараются, играют для болельщиков. Вопрос в том, насколько хватит этого запала. Тем более следующий матч с "Локомотивом" будет очень тяжелым. Посмотрим.
– Нет опасений, что, как это уже бывало, за взлетом может последовать спад?
– Такая тенденция просматривалась на протяжении многих лет. Посмотрим. Надеюсь, на сей раз будет по-другому и команда займет достойное место.
– Место в Лиге чемпионов?
– Не знаю. Трудно сказать. Нападение и полузащита сильные, а защита оставляет желать лучшего.
баламошка
Правильно, Евгеша, нечего этих косяпоров раньше времени хвалить! Пусть сначала с Локо, Зенитом, ЦСКА сыграют, а потом и подумаем что делать. Либо радостно хрюкать, либо горестно пукать.
13:53
echo2011
И не надоело ли ворчать об одном и том же? Или прославленному спортсмену нечем заняться?
13:43