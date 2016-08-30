Евгений Кафельников: "Игра "Спартака" все равно оставляет желать лучшего"

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказал мнение, что игра москвичей при Массимо Каррере по-прежнему оставляет желать лучшего, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Кафельников выразил надежду на то, что за взлетом команды не последует падение.

– Игра все равно оставляет желать лучшего, – сказал Кафельников. – Хотя видно, что ребята стараются, играют для болельщиков. Вопрос в том, насколько хватит этого запала. Тем более следующий матч с "Локомотивом" будет очень тяжелым. Посмотрим.

– Нет опасений, что, как это уже бывало, за взлетом может последовать спад?

– Такая тенденция просматривалась на протяжении многих лет. Посмотрим. Надеюсь, на сей раз будет по-другому и команда займет достойное место.

– Место в Лиге чемпионов?

– Не знаю. Трудно сказать. Нападение и полузащита сильные, а защита оставляет желать лучшего.