13:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Игра "Спартака" все равно оставляет желать лучшего"

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Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников высказал мнение, что игра москвичей при Массимо Каррере по-прежнему оставляет желать лучшего, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Кафельников выразил надежду на то, что за взлетом команды не последует падение.

– Игра все равно оставляет желать лучшего, – сказал Кафельников. – Хотя видно, что ребята стараются, играют для болельщиков. Вопрос в том, насколько хватит этого запала. Тем более следующий матч с "Локомотивом" будет очень тяжелым. Посмотрим.

– Нет опасений, что, как это уже бывало, за взлетом может последовать спад?

– Такая тенденция просматривалась на протяжении многих лет. Посмотрим. Надеюсь, на сей раз будет по-другому и команда займет достойное место.

– Место в Лиге чемпионов?

– Не знаю. Трудно сказать. Нападение и полузащита сильные, а защита оставляет желать лучшего.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Правильно, Евгеша, нечего этих косяпоров раньше времени хвалить! Пусть сначала с Локо, Зенитом, ЦСКА сыграют, а потом и подумаем что делать. Либо радостно хрюкать, либо горестно пукать.

13:53

echo2011

И не надоело ли ворчать об одном и том же? Или прославленному спортсмену нечем заняться?

13:43

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