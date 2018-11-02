Евгений Кафельников: "Глушаков не должен играть, а тут еще и капитанская повязка"

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в интервью "СЭ" отметил, что поддерживает фанатов красно-белых в критике Дениса Глушакова.

- Судя по вашему твиттеру, поддерживали кричалки и баннеры болельщиков, направленные против Глушакова?

– По трансляции матча было четко слышно A tutti! Avanti! Massimo Carrera! Ну и частушку в адрес Глушакова тоже хорошо слышал. Я на стороне фанатского движения! Я с теми, кто сегодня четко выразил свою позицию.

– Как отреагировали на капитанскую повязку Глушакова?

– Это вообще плевок в душу! Человек не должен играть, а тут еще и повязка…

– Как вам его игра?

– Да я без особых эмоций смотрел матч. Честное слово! Развитие событий на поле меня и не трогало. (Виталий Айрапетов)

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