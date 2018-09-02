Евгений Кафельников: "Без Промеса и Жиго "Спартак" превратился в "Урал"

Бывшая первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что уход нападающего Квинси Промеса в "Севилью" и травма защитника Самюэля Жиго, полученная в столкновении с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой, в матче 6-го тура РПЛ, серьезно повлияли на качество игры красно-белых.

- Без Промеса и Жиго превратились в "Урал" с тульским "Арсеналом", - написал Кафельников в Твиттере.

Без Промеса и Жиго превратились в Урал с Тульским Арсеналом – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 2 сентября 2018 г.

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