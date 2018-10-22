Евгений Хачериди: "Рианчо и Ребров - лучший дуэт тренеров "Динамо", если не считать Семина и Газзаева"

Защитник ПАОК Евгений Хачериди рассказал о своих отношениях с бывшим тренером киевского "Динамо" Раулем Рианчо, который работал помощником Сергея Реброва. После отставки Массимо Карреры испанец назначен и.о. главного тренера "Спартака".

- Да, у нас были споры. Я такой человек – говорю то, что вижу. То, что мне не нравилось – я ему говорил. Но он тренер, конечно, ему не нравилось, что кто-то огрызается. Чтобы прямо конфликты – такого не было, - цитирует футболиста "Динамомания". - Бывало, Рауль на своем языке говорил плохие слова. Ну кому это может понравиться? Бывало и по делу и не по делу. Он очень эмоциональный человек. Но все знали, что главный у нас Ребров. Они друг друга дополняли. Мне кажется, они идеально подходили друг другу. Как по мне, если не считать Семина и Газзаева, то это был самый сильный тренерский дуэт "Динамо". Я и сейчас так думаю.

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