Евгений Гинер: "Я не продаю ЦСКА, совершенно точно"

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью ТАСС опроверг слухи о возможной продаже клуба. По его словам, это полный бред.
– В последние пару месяцев возобновились слухи о том, что вы продаете ЦСКА. Называются конкретные участники сделки, цифры.
– У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред.
А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате "Кто больше купит". Я в такой чемпионат идти не хочу.
Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый fair play, который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать – это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.
Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у (Виктора) Гончаренко (главного тренера команды) на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?
– И все-таки насчет возможной продажи клуба. Можете в чем-то заверить болельщиков?
– Я не продаю клуб, совершенно точно.
Вот появился человек, который сейчас хочет подать в суд на Романа Бабаева, выиграть миллион и отдать его в фонд Чулпан Хаматовой. Это же чистый пиар! Наверное, человека гложет: как же так, Гинера знает вся страна, а меня с такой чудесной фамилией никто?
А еще хочу позвонить самой Чулпан Хаматовой. Он хоть раз до этого помогал? Ну вынь из кармана и помоги. Если человек этого хочет, я оставлю его нищим с нашими исками. А там сам решу, в какой фонд отдать. Если человек делает благородные дела, он должен делать это тихо.
Serenky25
Теперь журналисты могут смело брать вью у Будогосского, Семина, Слуцкого, Гончаренко и т.д. и просить прокомментировать! ))))
11:59
Rastan
Ответил доходчиво, Гинер, и по Головину. Думаю, что ажиотаж, поднятый и поддерживаемый отдельными журналистами, сойдёт на нет.
11:41
Serenky25
Прочитал полное вью. Хорошее. Приятно будет иметь хорошего соперника, когда ЦСКА усилится.
11:36
Русский
Как можно продать то, что тебе не принадлежит? Конечно,Гинер не продаёт ЦСКА.
11:25
Андерсен 6111
Внизу есть ссылка на ИТАР-ТАСС.Полное вью. Рекомендую!
10:55
Андерсен 6111
баламошка! Неее... Не баламошка! Ты - клоун.
10:54
баламошка
Леонид Арнольдович отказался покупать поняшек)
09:56