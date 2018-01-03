Евгений Гинер: "Я не продаю ЦСКА, совершенно точно"

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью ТАСС опроверг слухи о возможной продаже клуба. По его словам, это полный бред.

– В последние пару месяцев возобновились слухи о том, что вы продаете ЦСКА. Называются конкретные участники сделки, цифры.

– У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред.

А если говорить о финансовом состоянии, вернемся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате "Кто больше купит". Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый fair play, который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать – это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей.

Купить лишь бы купить? Да у меня молодые хорошие ребята растут, которые для той же сборной пригодятся. На скамейку посадить? Чтобы у (Виктора) Гончаренко (главного тренера команды) на ней сидели не 16 игроков, а 23? Зачем?

– И все-таки насчет возможной продажи клуба. Можете в чем-то заверить болельщиков?

– Я не продаю клуб, совершенно точно.

Вот появился человек, который сейчас хочет подать в суд на Романа Бабаева, выиграть миллион и отдать его в фонд Чулпан Хаматовой. Это же чистый пиар! Наверное, человека гложет: как же так, Гинера знает вся страна, а меня с такой чудесной фамилией никто?

А еще хочу позвонить самой Чулпан Хаматовой. Он хоть раз до этого помогал? Ну вынь из кармана и помоги. Если человек этого хочет, я оставлю его нищим с нашими исками. А там сам решу, в какой фонд отдать. Если человек делает благородные дела, он должен делать это тихо.