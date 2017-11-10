Евгений Гинер: "Я доволен работой Гончаренко"

Президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценивает работу главного тренера команды Виктора Гончаренко. Специалист возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого.

– Работу тренера на данный момент оцениваю хорошо. Я доволен Гончаренко, – цитирует ТАСС Гинера.

В текущем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России после 16 туров. В активе команды 26 очков. Армейцы отстают от "Локомотива", который расположился на первом месте, на 7 очков. В Лиге чемпионов после 4-х туров красно-синие набрали 6 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице.