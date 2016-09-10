23:28 10 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "Траоре? Я доволен селекцией"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер после победы над "Тереком" в домашнем матче 6-го тура чемпионата России (3:0) подчеркнул, что доволен работой селекционной службы, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В этой встрече, которая стала первой официальной на "Арене ЦСКА", новичок армейцев Ласина Траоре оформил дубль, забив свои первые голы в официальных матчах за московский клуб.

– Сергей Иванов сказал: "Хорошо работает селекционная служба. Взяли Траоре за ноль, два мяча уже забил", – подчеркнул Гинер. – Я всегда доволен селекцией. Не был бы, в селекционном отделе были бы другие фамилии.

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