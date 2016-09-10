23:24 10 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "Стадион ЦСКА - красивый, уютный, домашний"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер после первого официального матча на новом стадионе армейцев подчеркнул, что первые игры будут волнительные, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Красно-синие в поединке 6-го тура премьер-лиги разгромили "Терек".

- Есть выражение: ремонт нельзя закончить, можно только прекратить. Так и у нас, - сказал Гинер. - Стадион красивый, уютный, домашний. Но первые матчи будут волнительные. Что-то не доделали, что-то надо подправить. Тестируем. Доведем стадион до реально хорошего состояния.

Команда столько лет скиталась. Я благодарен и Лужникам, и Химкам, но сегодня был первый по-настоящему домашний матч. Понятно, что игроки в такой день землю бы рыли ради победы. Чтобы стадион был счастливым.

Премиальных за отдельные матчи не даем. Есть бонусная система за чемпионство и за второе место.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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thunderclap

Трарик, ты не русский, твои голы мы протестируем. Не примем их в качестве открытия. Вот Челси в 2017 - другое дело.

23:39 10 сентября

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