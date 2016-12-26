Евгений Гинер: "СМИ не первый год пишут, что ЦСКА - банкрот, но мы живы"

Президент ЦСКА Евгений Гинер иронично отозвался о СМИ, которые сообщают о финансовых проблемах армейцев. Руководитель добавил, что игроки красно-синих вовремя получают зарплату.

– Финансовая ситуация в ЦСКА? О ней лучше всего осведомлены средства массовой информации, – приводит bobsoccer.ru слова Гинера. – Такое впечатление, что они каждую неделю проводят аудит в нашей бухгалтерии. Не первый год пишут о том, что мы банкроты. При этом мы живы, стоим на ногах и нормально себя чувствуем.

Во всяком случае, я не знаю, чтобы в футбольном клубе ЦСКА задерживали зарплаты или были какие-либо неоплаты в срок. У этих СМИ почему-то более точные, как они сами полагают, сведения о том, сколько денег у нас в клубе. Правда, нигде и никогда не приводилось никаких примеров.