Евгений Гинер: "Слуцкий просто устал"

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал об уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера армейцев. Руководитель высоко оценил работу экс-наставника армейцев и поблагодарил его за все сделанное для команды.

– Слуцкий просто устал, – приводит bobsoccer.ru слова Гинера. – Обратился с просьбой его отпустить. Когда именно это произошло? В конце сентября или в октябре, точно не вспомню. Да это и не принципиально. Вопрос не обсуждался, мы решили, что до окончания первой части сезона никаких перемен не будет.

Когда она подходила к концу, Слуцкий сказал, что не изменил решения и хотел бы немного отдохнуть от тренерской работы. После чего мы произвели замену. У нас ни в коем случае нет к Леониду Викторовичу никаких претензий, мы говорим огромное спасибо человеку, много сделавшему в клубе. Он отработал семь лет, считаю, для тренера это большой срок.

– Вы беседовали со Слуцким по поводу какого-либо сотрудничества в будущем?

– Договорились, что после Нового года, скорее всего, увидимся. Леонид Викторович сказал, что готов помогать клубу во всех вопросах, если мы к нему обратимся. Сейчас он решил немного отдохнуть, что-то поменять в своей жизни. Это абсолютно нормально. У каждого из нас есть любимая еда, но если употреблять одно и то же изо дня в день, в какой-то момент уже и взглянуть на это не сможешь.

Наверное, у Слуцкого наступил такой момент, когда работа стала в тягость. Тренер должен творить, а не мучиться. Считаю, он очень порядочно поступил, сам пришел и признался в этом.