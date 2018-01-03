10:26 | Футбол — РФПЛ

Евгений Гинер: "Семин хороший тренер, но сколько пенальти пробил "Локомотив"?"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер поставил под сомнение справедливость лидерства "Локомотива" в чемпионате России. По его словам, команда пробила много 11-метровых ударов, а также часто играла в большинстве.

– Юрий Павлович – хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет, - цитирует ТАСС Гинера. - Но я бы провел анализ: сколько 11-метровых ударил "Локомотив", сколько он сыграл "11 на 10". Ведь "11 на 11" как-то не устраивает (улыбается). А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/opinions/interviews/4849621

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КОММЕНТАРИИ (6)
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жек

Ты в праздники перепил! Что за чушь!

12:08

c_h_e_f

лол, гнидер в своем репертуаре)) у Локо в этом сезоне статистика по пенальти - 0 из 2 )) у цска - 4 из 7 ))

12:01

Felix BARSA

Привык с продажными судейками чемпионат выигрывать, вот и думает, что и Палыч такой же!

11:11

NVA23

Какой же бред он несёт! Я не болельщик Локо. Похоже у нас появился новый Плаческу...

11:07

NapoliFC

ГВК почуял конкурентов:)

10:57

Serenky25

Да...я раньше думал, что везло..а теперь понимаю! Это заговор!

10:56