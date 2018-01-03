Евгений Гинер: "Семин хороший тренер, но сколько пенальти пробил "Локомотив"?"

Президент ЦСКА Евгений Гинер поставил под сомнение справедливость лидерства "Локомотива" в чемпионате России. По его словам, команда пробила много 11-метровых ударов, а также часто играла в большинстве.
– Юрий Павлович – хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет, - цитирует ТАСС Гинера. - Но я бы провел анализ: сколько 11-метровых ударил "Локомотив", сколько он сыграл "11 на 10". Ведь "11 на 11" как-то не устраивает (улыбается). А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как.
жек
Ты в праздники перепил! Что за чушь!
12:08
c_h_e_f
лол, гнидер в своем репертуаре)) у Локо в этом сезоне статистика по пенальти - 0 из 2 )) у цска - 4 из 7 ))
12:01
Felix BARSA
Привык с продажными судейками чемпионат выигрывать, вот и думает, что и Палыч такой же!
11:11
NVA23
Какой же бред он несёт! Я не болельщик Локо. Похоже у нас появился новый Плаческу...
11:07
NapoliFC
ГВК почуял конкурентов:)
10:57
Serenky25
Да...я раньше думал, что везло..а теперь понимаю! Это заговор!
10:56