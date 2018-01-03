Евгений Гинер: "Семин хороший тренер, но сколько пенальти пробил "Локомотив"?"

Президент ЦСКА Евгений Гинер поставил под сомнение справедливость лидерства "Локомотива" в чемпионате России. По его словам, команда пробила много 11-метровых ударов, а также часто играла в большинстве.

– Юрий Павлович – хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет, - цитирует ТАСС Гинера. - Но я бы провел анализ: сколько 11-метровых ударил "Локомотив", сколько он сыграл "11 на 10". Ведь "11 на 11" как-то не устраивает (улыбается). А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как.



