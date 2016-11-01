Евгений Гинер: "Российскому футболу нужны перемены, нельзя так дальше"

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что в российском футболе назрели реформы. По его словам, акцент должен быть сделан на детско-юношеском футболе.
– Как болельщик и любитель российского футбола я расстроен провалом на Euro-2016, – заявил в эфире программы "Все на матч!" Гинер. – Как руководитель клуба я доволен: чемпионат Европы показал, что российскому футболу нужны перемены, что нельзя так дальше. Это масса вопросов, которые будут подниматься на исполкоме. Самое главное – развитие детско-юношеского футбола.
– Еще вы за отмену лимита. Мутко твердо стоит на своем...
– Не думаю, что Виталий Леонтьевич твердо стоит на своем. Думаю, идти своим путем неправильно. У нас есть примеры западных стран. Лимит должен быть, но в заявке, как в английской, испанской лиге. А играть должны сильнейшие.
Ясен-Красен!
Что ты нам про Англию рассказываешь?! Что они выиграли? Уровень чуть выше сборной России при самой сильной лиге в мире. Лимит тут не при чём.
17:14
Gordon
В том числе было бы неплохо, чтобы людям было понятно, откуда у клубов деньги. Слабо, Евгений Леннорович? Про всех всё ясно. Кроме ЦСКА. Где "Газпром", где Федун, где РЖД, где местные бюджеты, где Галицкий (кроме Галицкого и с оговорками Федуна, всё это дичь, конечно, но сейчас не об этом) и т.д. А откуда деньги на содержание команды уровня ЦСКА, на постройку стадиона, на выкуп земли? "Бизнес на Украине"? :))))) "Россети" на футболках. Госконтора. С неясным бюджетом. Всё. Ну-ка расскажите, о Гордящийся раскрытием бюджета :)
17:12
PitersS
Ну, раз ЦСКА надо перестраивать, значит надо и весь футбол-в шеснадцатом году это и Гинер понял. А простой народ об этом уже десять лет толкует. Похоже, никто не помирает кроме футбола-придется что-то делать и руководству.
17:10
Lars Berger
На весна-осень снова переходим?) Или с Украиной объединенный чемпионат будет?
16:54
Коновалов
Йооооп))))))))) я аж пиво пролил на клаву))))))))) Гинер жжжот )))
16:48
Friend of Misery
Согласен с Гинером. Пусть будет в заявке 10+15 и никакого ограничения по появлению на поле. Т.е. в худшем случае 10 иностранцев +1 паспорт РФ. И в договорах игроков прописать: играешь- миллион получишь. Сидишь на лавке- 100 000 рублей. Будут рвать волосы во всех местах, чтобы быть на поле.
16:39