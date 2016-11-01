Евгений Гинер: "Российскому футболу нужны перемены, нельзя так дальше"

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что в российском футболе назрели реформы. По его словам, акцент должен быть сделан на детско-юношеском футболе.

– Как болельщик и любитель российского футбола я расстроен провалом на Euro-2016, – заявил в эфире программы "Все на матч!" Гинер. – Как руководитель клуба я доволен: чемпионат Европы показал, что российскому футболу нужны перемены, что нельзя так дальше. Это масса вопросов, которые будут подниматься на исполкоме. Самое главное – развитие детско-юношеского футбола.

– Еще вы за отмену лимита. Мутко твердо стоит на своем...

– Не думаю, что Виталий Леонтьевич твердо стоит на своем. Думаю, идти своим путем неправильно. У нас есть примеры западных стран. Лимит должен быть, но в заявке, как в английской, испанской лиге. А играть должны сильнейшие.