Евгений Гинер: "Решение Березуцких завершить карьеру - сильный поступок"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Василий и Алексей Березуцкие совершили сильный поступок, приняв решение завершить карьеру.

- О том, что Игнашевич закончит, он сказал еще год назад, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Ему было уже тяжело. О братьях Березуцких узнал перед самым окончанием чемпионата. В разговоре они заявили: "Если скажешь, мы продлим на сколько нужно. Потому что ЦСКА – это наша семья!"

Но при этом братья считали, что были бы уже обременительны для клуба. Считаю это очень сильный поступок, и за всю мою историю в футболе это первый раз, когда люди себя оценивают. Молодцы они, столько лет отдали клубу, и четко себя оценили, что надо закончить и уйти.

Смогли ли бы они поддерживать высокий уровень? Может быть, а может и нет. Наверное, было бы неправильно собрать молодой коллектив... Кто-то поопытнее иначе играет, а молодые горят, и это могло помешать. Надо было либо все менять, а это частично тормозило бы клуб.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 26 очков после 14 туров.

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