Евгений Гинер: "Рад, что все приобретенные молодые футболисты заиграли"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что его порадовала быстрая адаптация молодых футболистов, перешедших в клуб во время летней трансферной кампании.

- Удивился ли я, когда все приобретенные ЦСКА молодые футболисты заиграли? Наверное, нет, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Мы за ними следили и понимали, что это хорошие игроки. Говорят, что у кого-то селекция хуже или лучше, это зависит от клуба. Футболист, который в других командах был звездой мирового футбола, может не заиграть в определенном клубе.

Все эпохи заканчиваются, поэтому пришло время для серьезных перемен. Меня радует, что и тренер, и ребята сумели стать единым коллективом и заиграть. Я не сомневался, что это хорошие игроки.

ЦСКА занимает 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 26 очков после 14 туров.

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