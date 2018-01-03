Евгений Гинер - про судейство: "Это стыд и позор"

Президент ЦСКА Евгений Гинер критически высказался в отношении российского судейства. По его словам, судейский корпус должен возглавлять максимально независимый человек.
... Второе – вопрос подготовки судей. Не может быть такого, что арбитры в разных матчах трактуют эпизоды по-разному, - цитирует ТАСС Гинера. - Один судит в английском стиле, другой в итальянском, а третий – как в чемпионате Испании. Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит. На чемпионат мира, может, одного возьмут, так как мы хозяева турнира. Но это стыд и позор! Не хочу говорить, что судьи у нас коррумпированные или корыстные. Вопрос в том, что они прежде всего должны быть квалифицированными.
– Вас устраивает кандидатура Андрея Будогосского как руководителя судейского корпуса?
– Невозможно возглавлять судейскую школу и одновременно оценивать работу людей, которых ты научил. Для того чтобы быть независимым, надо что-то бросить: либо преподавательскую деятельность, либо судейский комитет. Если я буду оценивать сам себя, разве я поставлю себе плохую оценку? Если поставлю плохую оценку, значит, плохо научил. Получается как-то неудобно. На самом деле не важно, Будогосский, (Николай) Левников или кто-то еще. Надо найти максимально независимого человека, который возьмется за эту работу и будет реформатором. Этот человек не будет бояться кого-то наказывать. Мне непонятно, что происходит сейчас: судью, который допустил мелкую оплошность, убирают на год, а судью, ошибка которого повлияла на результат игры, отстраняют на один-два матча. Кажется, что у нас в судейском комитете нет цельного коллектива. Команда не сможет ничего не добиться, если пять игроков будут в одной компании, а шесть остальных – в другой. Тогда лучше такую команду распустить и забыть о ней.
– Трудно найти человека на расстрельную должность.
– Не трудно. Левникова или Будогосского никто не расстреливает. Нужно найти грамотного управленца, ничего сложного в этом нет. В других лигах судьи тоже допускают ошибки, но там даже нет тени подозрения, потому что оценивают работу независимые люди. Никто не говорит, что судей никто не должен защищать, наоборот, должны, но при этом должна быть независимость, честность и открытость.
Сагайдачный
кто бы говорил
12:06
Жорик Вартанов
перестали брать? а?
12:02
nikobrand
ГВК сам себе противоречит. Судей квалифицированных уже и сейчас катастрофически не хватает, но лигу надо увеличивать. ?? Кто судить будет ? Только прикормленные ?!
11:56
serzheo
Товарищ Гинер, оказывается, забавный))
11:55
pahom-17
Объектив...забыл про Фурсенку и Шпалыча...
11:49
pahom-17
Slim Taller..................... не свисти...и делали и продавали и никаких статей, кроме выговора по комсомольской линии...а вот жуликов, которые воровали , а из ворованного делали..тех сажали..так и везде сажают..даже в ,,демократической ,, пиндоссии...
11:47
Объектив
Ни один российский судья сейчас нигде ничего не судит(с).____ Это вообще что? Что означает эта фраза? А где они должны судить? В чемпионате Франции, Англии, Испании? Так английские судьи тоже нигде и ничего не судят, кроме своего чемпа и международных матчей... Ничем наши судьи не хуже импортных, кроме психологической устойчивости. А вот для того, чтобы эту самую устойчивость похepить, господа Гинер, Федун, Мутко и иже с ними сделали и продолжают делать все возможное! Лучше бы с них брали штрафы за трандеж на судей, чем с команд за выход тренера из пределов технической зоны...
11:39
Contr
Да-да, все были невиновные.
11:36
Slim Taller
rac135, в тоталитарном государстве статьи навешивали за любую предпринимательскую деятельность.Изготовил и продал - получи 10 лет.
11:34
rac135
В 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявил Евгению Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах), по которому он отделался условным сроком. В 1990 году тот же Фрунзенский РОВД возбудил новое уголовное дело по той же статье УК, из-за чего бизнесмен и перебрался в Москву.
11:22
Красно-желтый конь
Felix BARSA Это когда немотивированный Рубин рвал ж..пу так, что ошмётки летели? Вот не надо сейчас.
11:20
Felix BARSA
Сам же их и покупал! Вспомни, когда с нашим Ростовом боролся за первое место! А теперь плач вселенский... Позорник!!!
11:08
Shast1983.83
Жалующийся на судей гинер- это конечно верх цинизма.
11:08
Тётка
Стыд и позор-это ты, торгашь с судимостью, тёмное пятно в нашем футболе.шкура продажная.
10:55
Serenky25
Евгений...так ты же их и выростил сам...и кормил пока бабки были...
10:53