23:10 15 июля | Футбол — РФПЛ

Евгений Гинер - об Игнашевиче: "Кто сказал, что он закончил карьеру?"


Президент ЦСКА  Евгений Гинер заявил, что защитник Сергей Игнашевич, принявший решение завершить карьеру, не обсуждал с ним эту тему.

Во-первых, я думаю, что если посмотрите на нашу детскую школу - у нас работают наши бывшие игроки, - цитирует Гинера РИА Новости. - А во-вторых, кто сказал, что он закончил карьеру? Ко мне он не приходил и не прощался.

Напомним, после матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти) Игнашевич объявил о завершении карьеры и в сборной России, и в ЦСКА. 

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180715/1139388387.html

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