Евгений Гинер: "Никаких решений по поводу Еременко нет"

Президент ЦСКА Евгений Гинер после победы над "Уфой" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России рассказал о ситуации с дисквалификацией Романа Еременко. Ранее УЕФА временно отстранил футболиста на 30 дней.

– Какие комментарии по ситуации с Романом Еременко?

– Никаких комментариев нет. У нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА – к нам. Никаких решений на сегодня в любую сторону нет. Мы общаемся, разбираемся.

– Говорят, что это допинг? Это так?

– Знаете, ходят разные слухи. Даже, что я продаю клуб, и прочие вещи. Все из вас читали "Собачье сердце". Профессор Преображенский правильные слова сказал на этот счет: "Я иду с сестрой домой, а в подъезде говорят, что с какой-то женщиной".

– При этом Роман не играет. Есть большие проблемы. Как будете это решать?

– Во-первых, думаю, половина игроков, которые сегодня не играли, уже будут готовы к "Монако". Вы думаете, у "Монако" нет молодых 19-летних резервистов? Ребята стараются, у них горят глаза. (Ярослав СУСОВ)