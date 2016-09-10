Евгений Гинер: "Нефутбольная страна? Слуцкий просто пошутил"

Президент ЦСКА Евгений Гинер после первого официального матча на новом стадионе армейцев прокомментировал слова главного тренера команды Леонида Слуцкого, что Россия – нефутбольная страна. По словам главы красно-синих, клуб рассчитывает продать больше 15 тысяч абонементов, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В субботу ЦСКА в поединке 6-го тура премьер-лиги разгромил "Терек" (3:0).

- Много шума наделали слова Слуцкого про нефутбольную страну...

- Леонид Викторович, наверное, больше по тренерскому делу, а не по бизнесу. Мы продадим даже не 15 тысяч абонементов, а больше. Просто нужно отладить систему онлайн продаж. Сегодня общество такое, что люди хотят покупать все из дома. У нас не до конца это отработано. С этим и связан недобор. А страна у нас футбольная. Леонид Викторович, наверное, просто пошутил.