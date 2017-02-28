Евгений Гинер: "Когда спрашивают про кризис, говорю, что пришлось перейти на пиджаки от Armani"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что армейцы не испытывают финансовых проблем, а ему самому из-за кризиса только "пришлось перейти на пиджаки от Armani", которые "подешевле". Во вторник Гинер подписал с главой ВЭБ Сергеем Горьковым соглашение о присвоении стадиону команды названия "ВЭБ Арена".
– Есть ли финансовые проблемы у ЦСКА? Вы всегда про проблемы пишите, а мы чемпионат за чемпионатом выигрываем, – цитирует "Р-Спорт" Гинера. – А у нашей страны есть финансовые проблемы? Знаете, когда меня спрашивали про кризис, я отвечал, что просто пришлось перейти на пиджаки от Armani, подешевле. А так у нас все в порядке.
Ботаникум
Пожелаю ГВК сменить пиджаки от "Армани" на робу "НО'МАНИ"!!! А сигары на самокрутки из кизяка!
13:59
Красно-желтый конь
Все, кто там хрюкает ниже - утритесь. ГВК!
13:49
maxcds
неприятный тип
13:46
баламошка
Пойду ему в тапки нассу)
13:45
Халзан
Клифт тебе полосатый в скором времени светит а не армани)))
13:42