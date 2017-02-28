13:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "Когда спрашивают про кризис, говорю, что пришлось перейти на пиджаки от Armani"

0
0
0
0
5

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что армейцы не испытывают финансовых проблем, а ему самому из-за кризиса только "пришлось перейти на пиджаки от Armani", которые "подешевле". Во вторник Гинер подписал с главой ВЭБ Сергеем Горьковым соглашение о присвоении стадиону команды названия "ВЭБ Арена".

– Есть ли финансовые проблемы у ЦСКА? Вы всегда про проблемы пишите, а мы чемпионат за чемпионатом выигрываем, – цитирует "Р-Спорт" Гинера. – А у нашей страны есть финансовые проблемы? Знаете, когда меня спрашивали про кризис, я отвечал, что просто пришлось перейти на пиджаки от Armani, подешевле. А так у нас все в порядке.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170228/1116984717.html

0
0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Пожелаю ГВК сменить пиджаки от "Армани" на робу "НО'МАНИ"!!! А сигары на самокрутки из кизяка!

13:59

Красно-желтый конь

Все, кто там хрюкает ниже - утритесь. ГВК!

13:49

maxcds

неприятный тип

13:46

баламошка

Пойду ему в тапки нассу)

13:45

Халзан

Клифт тебе полосатый в скором времени светит а не армани)))

13:42

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ