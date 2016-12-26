Евгений Гинер: "Карт-бланш Гончаренко? В ЦСКА его нет ни у кого"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что не намерен вмешиваться в в работу нового главного тренера армейцев Виктора Гончаренко. Он добавил, что задача красно-синихз остается прежней – победа в чемпионате России.

– Я никогда не беседую с тренерами о том, какую тактику они собираются применить, а также о прочих нюансах их работы, – приводит bobsoccer.ru слова Гинера. – Хотя мне это, конечно, очень любопытно, но даже в праздной беседе стараюсь ничего подобного не делать. От главного тренера меня интересует в первую очередь результат. Какая тактика будет выбрана для его достижения, кто из футболистов на какой позиции выйдет – это исключительно тренерские вопросы, и с моей стороны некорректно ими интересоваться.

– Задача выиграть чемпионат России по-прежнему в силе?

– Разумеется. Такая цель ежегодно стоит перед нашими футболистами и перед любым из тренеров ЦСКА, кто бы здесь ни работал.

– Гончаренко приходится начинать с отставания от "Спартака" и "Зенита" за 13 туров до финиша. В связи с этим вопрос: есть ли у нового тренера армейцев карт-бланш, по крайней мере, до окончания нынешнего сезона?

– В ЦСКА карт-бланша нет ни у кого. Никаких послаблений давать нельзя, в любой ситуации надо работать на полную катушку и стремиться к максимальному результату. Как только хоть немного расслабишься, наступит конец развитию клуба и его продвижению вперед. Тренеры и футболисты ни в коем случае не должны обращать внимания на этот отрыв. Их задача в том, чтобы его ликвидировать.

Соответственно, менеджерам нужно полностью выкладываться на своих участках работы и так далее. Еще раз скажу, никакого карт-бланша у нас в клубе не существует. Ни у тренеров, ни у игроков, менеджеров, докторов и так далее. И у меня в том числе.