Евгений Гинер: "Изображение Газзаева появится на "Арене ЦСКА"

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что изображение Валерия Газзаева появится на новой арене армейцев. "Арена ЦСКА" была официально открыта 10 сентября матчем ЦСКА – "Терек" (3:0).
– Изображение Валерия Георгиевича появится обязательно. Если бы мы вешали фотографии, тогда могли бы быть вопросы, – приводит слова Гинера ТАСС. – Художники же не могут взять и за один день нарисовать всю историю ЦСКА. На это нужно время.
Валерий Георгиевич – одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени. И наша галерея, которая, на мой взгляд, получается очень красивой, будет только расширяться. Там будут изображения и Валерия Газзаева, и других игроков и тренеров, которые сыграли важную роль в истории клуба.
Podvodnik
Рисовать только без УСОВ. Пусть люди глядя на это, вспоминают, как он всех кинул, трепло.
17:53
shms
Газзаев должен быть изображен с куском осетинского пирога во рту, кубком УЕФА на голове, в правой руке-крест с надписью Алания, в левой руке-флаг с надписью даешь объединенный чемпионат России и Украины, а на футболке надпись Айнтрахт 93 год 0-6, цвайнтрахт 96 год 2-7
17:30
shms
shpasic, красиво.
17:16
баламошка
На башню водрузят огромные усы, которые будут красиво развеваться под напором ветра. Во время ураганов будут приспускать их как паруса, а во время матчей будут натирать усы воском, чтоб они блестели на солнце, разворачивать в сторону ворот соперников и пускать солнечные зайчики в глаза чужому вратарю.
17:06
shpasic
shms, помещаться-то помещается, просто постояно раскачивается даже без сквозняка.
16:50
shms
Изображение Слуцкого готово, но не помещается в галереи
16:48