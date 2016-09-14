16:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "Изображение Газзаева появится на "Арене ЦСКА"

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Президент московского ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что изображение Валерия Газзаева появится на новой арене армейцев. "Арена ЦСКА" была официально открыта 10 сентября матчем ЦСКА – "Терек" (3:0).

– Изображение Валерия Георгиевича появится обязательно. Если бы мы вешали фотографии, тогда могли бы быть вопросы, – приводит слова Гинера ТАСС. – Художники же не могут взять и за один день нарисовать всю историю ЦСКА. На это нужно время.

Валерий Георгиевич – одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени. И наша галерея, которая, на мой взгляд, получается очень красивой, будет только расширяться. Там будут изображения и Валерия Газзаева, и других игроков и тренеров, которые сыграли важную роль в истории клуба.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3620509

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Podvodnik

Рисовать только без УСОВ. Пусть люди глядя на это, вспоминают, как он всех кинул, трепло.

17:53

shms

Газзаев должен быть изображен с куском осетинского пирога во рту, кубком УЕФА на голове, в правой руке-крест с надписью Алания, в левой руке-флаг с надписью даешь объединенный чемпионат России и Украины, а на футболке надпись Айнтрахт 93 год 0-6, цвайнтрахт 96 год 2-7

17:30

shms

shpasic, красиво.

17:16

баламошка

На башню водрузят огромные усы, которые будут красиво развеваться под напором ветра. Во время ураганов будут приспускать их как паруса, а во время матчей будут натирать усы воском, чтоб они блестели на солнце, разворачивать в сторону ворот соперников и пускать солнечные зайчики в глаза чужому вратарю.

17:06

shpasic

shms, помещаться-то помещается, просто постояно раскачивается даже без сквозняка.

16:50

shms

Изображение Слуцкого готово, но не помещается в галереи

16:48

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