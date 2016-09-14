Евгений Гинер: "Изображение Газзаева появится на "Арене ЦСКА"

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что изображение Валерия Газзаева появится на новой арене армейцев. "Арена ЦСКА" была официально открыта 10 сентября матчем ЦСКА – "Терек" (3:0).

– Изображение Валерия Георгиевича появится обязательно. Если бы мы вешали фотографии, тогда могли бы быть вопросы, – приводит слова Гинера ТАСС. – Художники же не могут взять и за один день нарисовать всю историю ЦСКА. На это нужно время.

Валерий Георгиевич – одна из вех ЦСКА. Его изображение непременно появится на стадионе, это вопрос времени. И наша галерея, которая, на мой взгляд, получается очень красивой, будет только расширяться. Там будут изображения и Валерия Газзаева, и других игроков и тренеров, которые сыграли важную роль в истории клуба.