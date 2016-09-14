Евгений Гинер: "Доволен, что российские клубы начинают играть сильнее, в том числе и "Спартак"

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью ТАСС подчеркнул, что российские клубы будут лучше играть в международных турнирах, если во внутреннем первенстве возрастет конкуренция. Он уверен, что в РФПЛ должно быть 5 - 6 клубов, которым необходимо не опускаться ниже определенного уровня.

- Ваш самый принципиальный соперник, "Спартак", лидирует в чемпионате России. Нас ждет самое интересное дерби за последние годы?

- Я неоднократно говорил о том, что нехорошо, если у нас слабый "Спартак". Нехорошо, если у нас слабый ЦСКА, "Зенит", "Локомотив". Чем больше будет конкуренции в чемпионате, тем будет гораздо лучше для нас в Европе, мы там будем иначе играть. Ребята будут играть в одном тонусе что со "Спартаком", что с "Баварией".

А то бывает, что с каким-то клубом Иван да Марья вышли играть для аппетита, забили два-три гола, а потом стоят, а завтра - игра с европейским грандом. Перестроиться человек не сможет. Я доволен, что наши клубы начинают играть сильнее, в том числе и "Спартак". У нас должно быть пять-шесть клубов, которые не должны опускаться ниже определенного уровня.

Кроме того, я считаю, чтобы улучшить результаты сборной и наших клубов в еврокубках, нам следует расширить состав нашей премьер-лиги, но делать это надо тогда, когда мы увидим, что клубы ФНЛ подымаются и тянутся за клубами РФПЛ.