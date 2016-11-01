Евгений Гинер: "ЦСКА в летнее окно взял не тех, кого хотел"

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что команда летом неудачно поработала на трансферном рынке. Армейцы перед началом сезона органичились арендами хавбека "Динамо" Алексея Ионова и форварда "Монако" Ласины Траоре. Также Гинер намекнул, что в клуб могут зимой вернуться нападающий Витинью и хавбек Сергей Ткачев, сданные в аренды в "Интернасионал" и "Крылья Советов" соответственно.
- Может быть, мы не очень грамотно сработали в летнее трансферное окно, взяли не тех, кого хотели, - сказал Гинер в эфире программы "Все на матч!". - Потом у нас есть масса футболистов, которых мы отдали в аренду, потому что знали, что они не будут играть. Тот же Витинью, тот же Ткачев. Кого-то будем искать. Селекционная служба работает все время.
- Довольны ее работой после такого непростого лета?
- Тут вина скорее не селекционной службы, а моя. Конечно, этим летом самой большой задачей было не игроков найти, а арену достроить. Все сразу - это можно штаны порвать.
Ботаникум
Неужто ГВК может быть в чём-то виноват???........... А Яровинский с Бабаем не при делах, что ли? Про Слуцкера не спрашиваю, т.к. ему на ЧЕ голову "обстучали" и сотрясли в ней "НЕЧТО"!!!
17:47
Коновалов
Гинер - молодец))) Я порекомендую конюшне трёх игроков: Мюллер, Гётце, Хуммельс) PS: купите их и я с детьми приду к ВАМ на ваш стадион)))
16:52
roughboy
да молодцы.. играть некому, зато своих кучу в аренду отдали..
16:40
Блудный Свин
Зимой ЦСКА радикально усилится!!! придут Ткачёв и Витинио!!! А Если ещё придут Васин, Чернов и Панченко, то можно и на Пятую Звезду замахнуться !!!
16:34
armi
Ну и где в словах Гинера "намек" на возврат Витиньо и Ткачева??? Вы бредите как всегда!!!!!!!!!!!!
16:33