15:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "ЦСКА не продаю"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире программы "Все на матч!" подчеркнул, что не намерен расставаться с армейским клубом. Президентом ЦСКА Гинер стал в феврале 2001 года.

- ЦСКА продаете?

- Была хорошая фраза у Булгакова в "Собачьем сердце": не читайте газет.

- Так не продаете ЦСКА?

- Не продаю. Даже в мыслях не было.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Константин Срулевич Наумов

Да никто не купит, вот в чём беда... Кому нужен этот хомут на шею?

17:48

Айртон

Ну так БАБ тоже думал, что ничего не продаёт.)) В итоге всё отжали, с закономерным итогом, типа суицид!)) У всех жуликов один конец!))

17:37

merniloskut

Ту цену уже никто не даст. Однако по долгам Гинер расплатиться не может. Скорее всего он останется со стадионом, которой перепрофилирует в угоду кредиторам. А клуб Цска сбросит задаром как непрофильный актив!)))

17:00

The glory !

Блудный Свин-------- УХ ТЫ , КОЛУМБ!!!

16:30

Блудный Свин

Прикол в том, что Гинер НЕ МОЖЕТ продать ЦСКА !!! ПФК ЦСКА принадлежит его сыну !!!

16:15

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