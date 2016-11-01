Евгений Гинер: "ЦСКА не продаю"

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире программы "Все на матч!" подчеркнул, что не намерен расставаться с армейским клубом. Президентом ЦСКА Гинер стал в феврале 2001 года.

- ЦСКА продаете?

- Была хорошая фраза у Булгакова в "Собачьем сердце": не читайте газет.

- Так не продаете ЦСКА?

- Не продаю. Даже в мыслях не было.