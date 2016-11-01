Евгений Гинер: "ЦСКА не продаю"

Президент ЦСКА Евгений Гинер в эфире программы "Все на матч!" подчеркнул, что не намерен расставаться с армейским клубом. Президентом ЦСКА Гинер стал в феврале 2001 года.
- ЦСКА продаете?
- Была хорошая фраза у Булгакова в "Собачьем сердце": не читайте газет.
- Так не продаете ЦСКА?
- Не продаю. Даже в мыслях не было.
Константин Срулевич Наумов
Да никто не купит, вот в чём беда... Кому нужен этот хомут на шею?
17:48
Айртон
Ну так БАБ тоже думал, что ничего не продаёт.)) В итоге всё отжали, с закономерным итогом, типа суицид!)) У всех жуликов один конец!))
17:37
merniloskut
Ту цену уже никто не даст. Однако по долгам Гинер расплатиться не может. Скорее всего он останется со стадионом, которой перепрофилирует в угоду кредиторам. А клуб Цска сбросит задаром как непрофильный актив!)))
17:00
The glory !
Блудный Свин-------- УХ ТЫ , КОЛУМБ!!!
16:30
Блудный Свин
Прикол в том, что Гинер НЕ МОЖЕТ продать ЦСКА !!! ПФК ЦСКА принадлежит его сыну !!!
16:15