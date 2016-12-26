11:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Гинер: "ЦСКА не бросит Еременко"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что красно-синие помогут полузащитнику Роману Еременко уменьшить срок наказания. Ранее УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года за то, что в его организме был обнаружен кокаин.

– Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно, – приводит bobsoccer.ru слова Гинера. – На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать.

Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде.

Дополнительная информация

http://www.bobsoccer.ru/max/blog/?item=373732

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Материалы сюжета: Еременко: на два года вне игры
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КОММЕНТАРИИ (4)
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MAYERICK

В обычных конюшнях - сено, а в столичной кокс....растет столица.......

12:56

greyk

Каждый день дозу ему домой закидывайте

12:21

merniloskut

На раскумарку травы подбросят, да и так не забудут...

12:19

Айртон

Также как и бегемота?))

12:12

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