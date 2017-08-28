Евгений Гинер: "Будогосский должен уйти"

Президент ЦСКА Евгений Гинер после матча 8-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:1) остался недоволен судейством. По его словам, судьи ошибочно засчитали гол в ворота армейцев, так как мяч ушел за пределы поля.
- Весь стадион вчера видел, что мяч вышел за пределы поля, - цитирует Bobsoccer Гинера. - Мы знаем, что, например, в той же Италии начали применять видеоповторы. Но не у нас. Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьезной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит, - настоящий произвол. Причем произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом.
Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Мы видим, что наших арбитров нет на серьезных международных соревнованиях, это о многом говорит. Помню, ругали Николая Левникова, когда он руководил арбитрами, но такого беспредела при нем точно не было. Можно еще объяснить, если подобное происходит в конце чемпионата, когда напряжение возрастает до предела. Но сейчас мы видим это уже с самого начала сезона. И все потому, что этим департаментом, по сути, никто не управляет. Эти постоянные извинения, мол, вот этот не заметил или тот, выглядят по меньшей мере странно.
На матче работает бригада, а не главный судья и боковые по отдельности. Вижу, как работают европейские судьи. Сейчас мы провели четыре матча в Лиге чемпионов, никаких вопросов не возникло ни у нас, ни у наших соперников. А потом выясняется, что какой-то наш арбитр не сдал тест Купера. Возникает вопрос: у нас что, свой тест Купера? Раньше судейский комитет отчитывался перед премьер-лигой, как арбитры прошли подготовку, чем занимались. Не говорю о том, что Лига также должна получать отчеты, чем завершилось рассмотрение дела того или иного арбитра. Не стоит забывать, что РФПЛ ежегодно платит за это деньги и они направляются в РФС, который, в свою очередь, оплачивает работу судей.
Зарплаты у арбитров, кстати, немаленькие. Думаю, мало кто зарабатывает такие суммы. Уже не удивляет, что возмущенные депутаты начинают задавать вопросы: а не проверить ли нам, что есть у каждого арбитра и членов его семей, каким образом это заработано? Неоднократно говорил: судейство нужно сделать профессиональным, чтобы было юридическое право спрашивать с арбитров. А так, получается, они работают, скажем, геологами или строителями, хотя на самом деле я сильно сомневаюсь, что хотя бы кто-то один из них трудится где-то еще. Это попросту невозможно. Настоящие судьи внимательно рассматривают дела, понимая ответственность, чтобы не посадить человека ни за что. А кто давал право футбольным арбитрам ломать игры и человеческие судьбы?
Можно ли сказать, что в этом сезоне арбитры целенаправленно ошибаются против ЦСКА? Нет, дело не в этом. Если бы это было только по отношению к ЦСКА, я бы пообщался с Виталием Леонтьевичем Мутко и так далее. Но я смотрел много матчей, и мне непонятно, что творят судьи. Некомпетенция арбитров? Знаете, некоторых из наших судей у меня язык не повернется назвать некомпетентными. Это профессионалы высочайшего уровня. Но когда арбитр ФИФА начинает с 25-й минуты делать замечания о недопустимости затяжки времени, а желтую карточку за это дает только на последних минутах, возникают вопросы.
Вы знаете, что я не являюсь любителем объяснять поражения судейскими ошибками. Надо забивать больше, играть лучше и так далее. Однако то, что сейчас происходит, - за гранью. Я бы сказал все то же самое, даже если бы мы вчера выиграли со счетом 5:1, а на поле происходили такие вещи. Раньше в российском футболе шла впереди спортивная составляющая, теперь мы серьезно подтянули инфраструктуру. А наши судьи, похоже, не собираются меняться. Понимаю еще, когда оплошности допускает молодой арбитр, он волнуется. Такой судья ошибается в обе стороны, ему необходимо время, чтобы адаптироваться на высоком уровне, его могут отправить подучиться в ФНЛ или во вторую лигу.
Но что происходит с опытными судьями, которые еще и абсолютно безнаказанны? Очевидно, что Будогосский ими не управляет. На эту должность нужен другой человек, способный навести порядок. Мне непонятно, почему Будогосский двумя руками держится за свою работу. Когда порядочный человек не справляется со своими обязанностями, он пишет заявление и уходит.
ЗЗ+
Господа Гончаренко и Гинер - берите пример с Карреры, который никогда не сваливает поражения на ошибки судей.
16:13
Тропическая гемангиома Мовсисяна
не понимаю фанатов свинофермы, которые возмущаются словами Гинера))) видимо они уверены, что их пищевик уже проплатил 10 пенальтей для второй части чемпионата дабы попасть хотя бы на пятое место)))
16:13
Мизандари-Папишвили
Кто громче всех кричит "Держите вора"?
16:13
konklop
Это лишь малая доля расплаты за ЦСКА-Зенит 2006 года
16:13
= Даль =
Уже не удивляет, что возмущенные депутаты начинают задавать вопросы: а не проверить ли нам, что есть у каждого арбитра ======= себя проверьте, клоуны)
16:13
shpasic
пару лет назад в отборе ЛЧ все видели, как ЦСКА забивал мяч Спортингу при активном содействии рук.
16:12
Mad Butcher
лафа кончилась конь продажный
16:09
Ментос
Конечно Гинеру больше нравится когда в матче с соперниками у его команды 5 фолов, а у соперника штук 20, пара красных и пеналь. На случай если кони сами выйграть не могут. А если могут, то вроде как поровну все... Так кони свои чемпионаты и выигрывали. Кончилось. Ошибки распределяются во все стороны.
16:05
serzheo
Ухухухуху))))) Это кто заговорил? Создатель ГВК? Да товарищу Гинеру, по поводу судейства, лучше даже не заикаться...... Это выглядит как минимум смешно и нелепо. Наглость в высшей степени....
16:04
Митяй Антибомж
Конюшня должна быть переименована. Хватит позорить РА.
16:03
Помпей
А где гинер был когда дзагоев балерину в штрафной СКА изображал?Что же тогда правдой не сыпал?
16:03
alfin7
Все правильно, наших арбитров за исключением Карасева, особо ни куда в ЕК и отборочные не назначают, ошибок полно в матчах со всеми командами из РФПЛ.
15:59
DJKrolik
Бугогосский вообще не должен был приходить, это неадекватный персонаж, который не умеет ни работать, ни давать интервью.
15:57
dak83r
Все верно сказал Гинер. Будогосский только и делает что покрывает ошибки и продажность судейского корпуса.
15:55
Ю.Ю.
"Я бы сказал все то же самое, даже если бы мы вчера выиграли со счетом 5:1, а на поле происходили такие вещи." _______________ Не верю)))
15:54
Vlаdimir
Будогосского поставили не эту должность с определенной задачей, которую он должен выполнить. Поэтому и "держится за место". Кто ж ему позволит уйти-то?
15:54
1975zelrosha
Гинер во всем прав !!!
15:54
fireman32
Если кто и должен уйти,так это Гинер.
15:54
Склифосовский Н. В.
Просто Николая Левникова Гинер купил, а на Будогосском деньги кончались ;)
15:54
Edmundo.Baldivieso
Будогосский конечно еще то ..., но в ворота "Ахмата" не попадал не он...
15:52
Subulcus
Гражданин Гинер много на себя берёт...Скорее Гинер вернёт ЦСКА государству ...Не видит человек где нужно остановится
15:52