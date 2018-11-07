Евгений Чернов: "За чемпионство в первом круге не дают кубки и медали"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов в интервью "СЭ" заявил, что его команда будет демонстрировать силу на протяжении всего сезона.

- О физических нагрузках. "Зениту" все сложнее набирать очки в премьер-лиге. Команда устала?

- На этот вопрос лучше ответит тренерский штаб. Для меня ничего не изменилось – мы хорошо готовы физически, добиваемся результата. Я считаю это одним из ключевых факторов – ведь игра всегда забывается, а в памяти болельщиков остается итоговый счет.

- После победы над "Ахматом" "Зенит" – чемпион первого круга. На ваш взгляд, это имеет хоть какое-то значение?

- За звание чемпиона первого круга не дают кубки и медали. Это просто приятный момент и ничего более. Впереди у нас достаточно игр, и нужно демонстрировать силу на протяжении всего сезона.

- Из четырех последних матчей в чемпионате какой был самым сложным лично для вас?

- Против "Краснодара". Во-первых, мой дебют в премьер-лиге в этом сезоне. Во-вторых, соперник и антураж матча: игра за шесть очков. Напряжение было большое. (Егор Бычков)

"Зенит" после 13 туров занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 31 очко. Чернов провел 5 матчей за сине-бело-голубых в текущем сезоне и не отметился результативными действиями.

Полностью интервью с Черновым читайте скоро в "СЭ"

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