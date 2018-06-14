Евгений Чернов: "Случившееся с "Тосно" – кошмар"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов, вернувшийся в Санкт-Петербург из "Тосно", в котором выступал на правах аренды, сказал, что с клубом из Ленобласти случилась кошмарная ситуация. По его словам, говорить он предпочитает о "Зените", где надеется выиграть борьбу за место в основе. Он также пожелал сборной России выйти из группы, отметив, что домашний чемпионат мира нужно обязательно начать с победы.

– Ваш бывший клуб – "Тосно" – прекратил свое существование. Что вы скажете? – вопрос Чернову.

– То, что случилось с "Тосно" – кошмар, такого не должно быть в российском футболе. Но теперь давайте говорить о "Зените" – все-таки я вернулся сюда.

– Приход Семака для вас новый шанс попасть в основу?

– Да, я очень рад и доволен, что Сергей Богданович возглавил "Зенит", и постараюсь сделать все возможное, чтобы остаться в команде.

– Ушел Кришито, одним конкурентом в защите у вас стало меньше. Это вселяет оптимизм?

– Сейчас на место левого защитника в нашей команде претендуют три человека. Но я считаю, что здоровая конкуренция – это всегда хорошо. Каждый из нас будет выкладываться на максимум, чтобы играть в старте.

– Что пожелаете сборной России перед началом чемпионата мира?

– Я всей душой и сердцем буду поддерживать нашу сборную. Желаю ей всего самого лучшего, чтобы из группы они точно вышли, а дальше уже видно будет по ситуации. Сегодня в матче открытия однозначно будет только победа, потому что домашний чемпионат мира нужно начать именно так. (Егор БЫЧКОВ)