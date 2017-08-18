Евгений Чернов: "С Черчесовым после вызова в сборную России не разговаривал"

Защитник "Тосно" Евгений Чернов после матча 7-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что соперник остался доволен ничейным результатом. Футболист подчеркнул, что работает ради таких моментов, как полученный вызов в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе.

– Создали достаточно моментов. К сожалению, подвела реализация, – сказал Чернов. – Удача была не на нашей стороне.

– Показалось, что гости затягивали время...

– Да, для них ничья на выезде – хороший результат. Поэтому они и специально затягивали время. Но это нормально.

– Вас вызвали в сборную. Удивились?

– Еще не до конца вызвали. Это же всего лишь расширенный список. Ради этих вызовов я работаю.

– С Черчесовым говорили уже?

– Нет.

– Какие-то фамилии вас удивили?

– Нет. Все достойны сборной России. Каждый работает, пашет.

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"