Евгений Чернов: "Настроение в "Зените" отличное"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата России с "Динамо" рассказал о подготовке к этой игре. Игра состоится 21 октября в Химках, начало встречи - 14.00.
- Настроение отличное, сейчас все вернулись. Атмосфера позитивная, все очень здорово, - сказал Чернов.
- Какие недостатком вы видите в своей игре и что хотели бы улучшить?
- Хочется улучшать игру в обороне, так как я защитник, это моя работа. Про достоинства - надеюсь, подскажут тренеры. Сам про себя не могу так говорить.
- Читаете ли прессу о себе и о команде?
- Конкретно про себя не читаю, пролистываю порталы, читаю что-то, но не про себя.
- Насколько "Динамо" отличается от "Краснодара"?
- Идет ровный чемпионат, каждая команда хороша по-своему. Мы разберем "Динамо", будем готовиться к этой игре.
- Матч против "Краснодара" придал уверенности?
- Любая игра в основе "Зенита" придает уверенности. (Игорь Новиков)