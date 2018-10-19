Евгений Чернов: "Настроение в "Зените" отличное"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов на пресс-конференции перед матчем 11-го тура чемпионата России с "Динамо" рассказал о подготовке к этой игре. Игра состоится 21 октября в Химках, начало встречи - 14.00.

- Настроение отличное, сейчас все вернулись. Атмосфера позитивная, все очень здорово, - сказал Чернов.

- Какие недостатком вы видите в своей игре и что хотели бы улучшить?

- Хочется улучшать игру в обороне, так как я защитник, это моя работа. Про достоинства - надеюсь, подскажут тренеры. Сам про себя не могу так говорить.

- Читаете ли прессу о себе и о команде?

- Конкретно про себя не читаю, пролистываю порталы, читаю что-то, но не про себя.

- Насколько "Динамо" отличается от "Краснодара"?

- Идет ровный чемпионат, каждая команда хороша по-своему. Мы разберем "Динамо", будем готовиться к этой игре.

- Матч против "Краснодара" придал уверенности?

- Любая игра в основе "Зенита" придает уверенности. (Игорь Новиков)