Евгений Чернов: "Настраивались на "Локомотив" как на топовую команду"

Защитник "Тосно" Евгений Чернов после победы над "Локомотивом" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что старт сезона получился тяжелым, потому что пришлось играть с лидерами премьер-лиги. Он также добавил, что команда уже прошла этап адаптации в чемпионате.

– Ваш тренер говорил, что команда проходит этап адаптации. Прошел уже шестой тур, адаптация позади? – вопрос Чернову.

– Думаю, да. Мы одержали уже две победы.

– Как оцениваете старт сезона для вашего клуба?

– Он получился довольно тяжелый, потому что сразу пришлось играть с лидерами чемпионата: с ЦСКА, "Зенитом", "Краснодаром". В тех матчах мы уступили только по счету, но никак не по игре. Поэтому старт получился нормальный.

– Первый гол стал решающим. Согласны?

– Я так не считаю. Забил мяч, а дальше уже вся команда выиграла.

– Ожидали большего от одного из лидеров чемпионата?

– Мы настраивались на эту команду, как на топовую.

– Жара сегодня сильно мешала?

– Было душно, но не скажу, что это сильно помешало. Было вполне комфортно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"