Евгений Чернов: "Моим кумиром был Аршавин. Он - лучший российский футболист"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов в интервью "СЭ" заявил, что его кумирами были бразильский нападающий Роналдинью и российский форвард Андрей Аршавин.

- В детстве всегда равнялся на нападающих – тех, кто много забивает, красиво обыгрывает., - сказал Чернов. - Из иностранных звезд выделял Роналдинью – он нравился мне и многим моим друзьям, мы старались подражать ему, смотрели видео, как он в перекладину издалека бьет, пытались повторить его финты. А из российских – конечно, Андрей Аршавин. Думаю, это лучший наш футболист.

- О какой команде вы мечтали в детстве? Если кумир – Роналдинью, то о "Барселоне"?

- Нет-нет, никакой "Барселоны"! Это жена у меня болеет за "Барсу", мне больше по душе "Реал".

- Пожалуй, это еще больше сближает вас.

- Конечно! Особенно, недавний разгром в класико! (смеется) Надеялся, что "Реал" даст бой, но понимал, что "Барселона" сейчас сильнее. Не скажу, что я ярый фанат – просто симпатична мадридская команда. (Егор Бычков)

Напомним, Чернов в минувшем сезоне выступал за "Тосно" на правах аренды. В составе этого клуба он выиграл Кубок России.

В текущем сезоне Чернов провел 5 матчей за "Зенит" и не отметился результативными действиями.

Полностью интервью с Черновым читайте скоро в "СЭ"

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