Евгений Чернов: "Ближайшие годы карьеры хочу связать с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов в интервью "СЭ" заявил, что хотел бы провести в петербургском клубе ближайшие годы.

- Теперь, когда вы четыре тура подряд отыграли в основе, можно сделать вывод, что вопрос с будущим решен?

- Для меня ничего не поменялось – полностью сосредоточен на игре за клуб и не владею информацией о своем будущем. У меня по контракту осталось еще два месяца, и я готов полностью его отработать. А там уже посмотрим.

- То есть вы не достигли с клубом договоренности о продлении соглашения?

- Повторюсь, пока никаких изменений – я сейчас сосредоточен только на игре.

- А чего хотели бы лично вы?

- Сразу выразил полную готовность ближайшие годы своей карьеры связать с "Зенитом", несмотря на другие предложения. (Егор Бычков)

Напомним, Чернов в минувшем сезоне выступал за "Тосно" на правах аренды. В составе этого клуба он выиграл Кубок России.

В текущем сезоне Чернов провел 5 матчей за "Зенит" и не отметился результативными действиями.

Полностью интервью с Черновым читайте скоро в "СЭ"

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