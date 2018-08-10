Евгений Бушманов: "Еременко станет усилением для "Спартака", когда наберет свои кондиции"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что Роман Еременко станет усилением для "Спартака". Сегодня красно-белые объявили о подписании контракта с экс-игроком ЦСКА. Ранее он был дисквалифицирован за употребление кокаина. Срок отстранения заканчивается 6 октября.

- Роман Еременко очень качественный игрок, - приводит "Р-Спорт" слова Бушманова. - Когда он наберет свои кондиции, которые были до дисквалификации, он станет усилением для "Спартака". Да, почти два года – большой срок, но иногда футболисты пропускают столько времени из-за травм, после чего возвращаются на свой уровень. А Еременко травмирован не был. Шансы вернуться на высокий уровень у него есть.

Сложно сказать, с кем он будет конкурировать. У "Спартака" в центре поля достаточно сильных игроков, теперь добавился еще один, который сможет разнообразить игру в атаке. Когда есть выбор, это хорошо для тренера. Отношение болельщиков будет зависеть от его игры. Если он будет хорошо играть и приносить пользу, спартаковцы взглянут на него по-другому. Поклонников ЦСКА понять можно, Роман провел много лет за их команду, но это жизнь.