Евгений Башкиров: "Зенит" вообще разбирать не нужно"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Зенита" подчеркнул, что футбол питерцев ему хорошо знаком и без теоретических разборов. Также он отметил, что тренировки у нового наставника команды Вадима Скрипченко имеют ряд отличий от занятий предыдущего главного тренера Франка Веркаутерна.

- У каждого тренера своя методика, свои упражнения, свой темп подготовки, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Башкирова. - До окончания игрового года остался всего месяц, мы понимаем, что нужно работать над интенсивностью, над мобилизацией команды. Надо прибавить агрессии при игре в отборе, в атаке. Упражнения, которые предлагает Вадим Викторович – короткие, но энергозатратные.

– Кажется, что Скрипченко больше времени уделяет работе с мячом. Так ли это?

– Может быть. Занятия чередуются. Естественно, нам больше нравится работать с мячом, нежели просто бегать. Сравнивать тренерскую подготовку бессмысленно. В работе каждого есть свои нюансы. Главное, чтобы эти нюансы шли команде на пользу. Мы открыты для того, чтобы менять что-то в команде, к перестроениям на футбольном поле.

– Игру ближайшего соперника – "Зенита" – уже разбирали?

– "Зенит", мне кажется, вообще разбирать не нужно. Все, кто смотрит футбол, понимают, какой футбол они демонстрируют. Я смотрю практически все матчи чемпионата и представляю игру каждой команды. Мы знаем, что часть игроков "Зенита" по определенным причинам не смогут сыграть с "Крыльями". Думаю, что теоретические занятия, касающиеся матча с питерцами, начнутся с середины следующей недели.