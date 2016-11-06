Евгений Башкиров: "Скрипченко удалось встряхнуть "Крылья"

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров после ничьей с "Уралом" в матче 13-го тура чемпионата России (2:2) отметил, что команда могла одержать победу, но пропустила необязательный гол. Встреча стала первой под руководством нового главного тренера команды Вадима Скрипченко. До недавнего времени он возглавлял "Урал", но покинул его после поражения в предыдущем туре от "Терека" (1:4).

– Я считаю, что мы упустили победу. У команды было запредельное желание выиграть, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Башкирова. - Во-первых, мы находимся внизу турнирной таблицы, а во-вторых, с приходом нового тренера появился хороший настрой. Было желание показать ему, что мы готовы к изменениям, которые он хочет привнести в игру. Жаль, что пропустили этот совсем необязательный гол.

– Несмотря на то, что Вадим Скрипченко всего пару дней назад прилетел в Самару, видно, что он сумел эмоционально завести команду. Какие слова он нашел за столь короткий срок?

– Изменить что-то кардинально за два-три дня – тяжело, и его задачей было эмоционально, психологически встряхнуть команду, и, мне кажется, Вадиму Викторовичу это удалось. Внутри команды, на поле мы были единым целым – и забивали, и пропускали вместе. Надеюсь, что этот "кулак" будет формироваться в ближайших матчах. Думаю, что перерыв в чемпионате пойдет нам на пользу. Будем работать над тактическим рисунком игры. Что-то доведем до автоматизма и сохраним страсть, которая была в сегодняшней игре.

– Сегодня были изменения в игровой схеме команды, и это вылилось во множество голевых моментов. Вы устали от игры оборонительного характера?

– Главный посыл перед сегодняшней игрой заключался в том, что нужно рисковать и идти в атаку. Я считаю, что атакующая группа сделала сегодня практически максимум. Сергей Корниленко действовал выше всяких похвал. Если бы он забил третий мяч, мы вообще на руках его носили. У нас была нацеленность внутри, в сердце, и с горящими глазами мы бежали вперед. Конечно, хочется создавать моменты, потому что без моментов нет забитых голов.