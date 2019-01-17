Евгений Башкиров: "Очень рад, что смогу поработать с Бердыевым"

Полузащитник Евгений Башкиров, который ранее выступал за "Крылья Советов", прибыл в расположение "Рубина" на просмотр и поделился первыми впечатлениями от нового коллектива, сообщает официальный сайт казанской команды.

– Все отлично, игроки и тренерский штаб встретили тепло. Все подсказывают, много знакомых ребят. Так что не одиноко. Сейчас такой период впитывания новой информации, того, что требует тренерский штаб. Надеюсь, мозг переключится, и я быстрее адаптируюсь, все свои качества буду показывать максимально.

Мне очень радостно, я нахожусь перед в таком воодушевлении от того, что представилась возможность поработать с тренерским штабом Курбана Бекиевича. Я надеюсь почерпнуть очень много в футболе от него, от его помощников. Задача – помочь "Рубину", сделать то, что от меня требуется, чего ждет от меня тренерский штаб, может быть, немного улучшить свою личную статистику, вдохновенно играть в футбол, быть агрессивным. Самое главное, что сейчас видно по тренировкам, не забывать, что эпизод доигрывается только когда, мы снова берем мяч себе, возвращаем его. То есть, всегда играть до конца, – приводит слова Башкирова пресс-служба "Рубина".

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл в 17 матчах за "Крылья Советов" и не отметился результативными действиями.