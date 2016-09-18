21:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Башкиров: "Надеюсь, "Крылья" прорвет в атаке"

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Защитник ЦСКА Сергей ИГНАШЕВИЧ принес команде победу над "Крыльями Советов".ЦСКА победил "Крылья" в Самаре

Полузащитник "Крыльев Советов" Евгений Башкиров после игры 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) отметил, что в некоторых моментах самарцы доминировали на поле. Также футболист принес извинения болельщикам клуба.

– Был период, когда мы доминировали на поле, – цитирует Rusfootball.info Башкирова. – Не по держанию мяча, а по общему настроению. Мы не забили и сразу пропустили. Были простые голы. Никакой боязни перед ЦСКА не было. Наверное, сказалась усталость. Сегодня чувствовалась поддержка болельщиков, хочется их поблагодарить и извиниться. Не можем их порадовать уже какой тур. Надеюсь, нас прорвет в атаке, и мы будем забивать.

– Гол Игнашевича... забыли Сергея?

– Простой гол пропустили. Мне очень обидно. Будем разбирать. У нас команда сыгранная. Просто не хватает реализации и веры в себя. Обидно показывать неплохой футбол и не выигрывать.

Видео всех опасных моментов и трансляция матча

Дополнительная информация

http://www.rusfootball.info/rss/1146376594-evgeniy-bashkirov-obidno-pokazyvat-neplohoy-futbol-i-ne-vyigryvat.html

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