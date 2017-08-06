Евгений Баляйкин: "У нас тяжелый старт сезона. Из четырех соперников - три фаворита чемпионата России"

Защитник "СКА-Хабаровск" Евгений Баляйкин после поражения от "Локомотива" (0:1) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что команде нужно приспособиться к игре в премьер-лиге. Он также добавил, что у хабаровчан получился тяжелый старт сезона.

– Всегда приятно играть в Москве, потому что здесь и атмосфера, и стадион хороший, даже несмотря на то, что играешь на выезде – приятно выступать, – сказал Баляйкин. – Конечно, мы понимали, что "Локомотив" будет контролировать игру, мяч, будет больше атаковать, а мы обороняться и искать шанс в контратаках. До гола особых моментов у наших ворот не было, только удары издалека. А после гола мы побежали вперед, перестали дорабатывать, пошли моменты. Просто обидно, что мы пропустили со штрафного. Кто-то где-то недоработал.

– Удар Миранчука был неберущийся. Согласны?

– Надо посмотреть повтор. Если забил – значит, хорошо пробил, либо наш вратарь ошибся.

– "СКА-Хабаровск" все матчи сезона проводит от обороны. Когда мы увидим атакующий футбол в исполнении вашей команды?

– Мы первый год в премьер-лиге. Нужно приспособиться. У нас тяжелый старт сезона. Из четырех соперников – три фаворита чемпионата России. С такими командами тяжело играть в атакующий футбол. Нужно привыкнуть к этим скоростям и игре. Надеюсь, через два дня с "Анжи" будет уже совсем друга игра, атакующая.

– То есть уровень премьер-лиги пока космос для вас?

– Ну, не космос, конечно. Просто здесь все делается на такт быстрее, что и показывает каждый матч. Игра где-то равная, но чуть-чуть мы недоработали, недобежали, и нас за это наказывают, мы уступаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"