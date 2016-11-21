Евгений Баляйкин: "По такой игре и ничья будет неплохим результатом"

Полузащитник "Томи" Евгений Баляйкин в перерыве матча 14-го тура чемпионата России с "Тереком" отметил, что команда постарается строго сыграть в обороне и найти свой шанс в атаке. По словам хавбека, по такой игре и ничья стала бы неплохим достижением.

– "Терек" чаще владеет мячом, мы больше обороняемся, - сказал Баляйкин в эфире телеканала "Наш футбол". – Это нормально, стопроцентных моментов соперник не создает. Положительным результатом может считаться только победа, но по такой игре неплохим достижением будет и ничья. Постараемся без ошибок сыграть в обороне и поймать свой шанс в атаке во втором тайме.

Трансляция матча "Терек" - "Томь"